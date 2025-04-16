KotasyonBölümler
FSCO
FSCO: FS Credit Opportunities Corp Common Stock

6.37 USD 0.14 (2.15%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FSCO fiyatı bugün -2.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 6.27 ve Yüksek fiyatı olarak 6.52 aralığında işlem gördü.

FS Credit Opportunities Corp Common Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

FSCO haberleri

Sıkça sorulan sorular

FSCO hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün FS Credit Opportunities Corp Common Stock hisse senedi 6.37 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 6.27 - 6.52 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 6.51 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1361 değerine ulaştı. FSCO canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

FS Credit Opportunities Corp Common Stock hisse senedi temettü ödüyor mu?

FS Credit Opportunities Corp Common Stock hisse senedi şu anda 6.37 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -3.92% ve USD değerlerini izler. FSCO hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FSCO hisse senedi nasıl alınır?

FS Credit Opportunities Corp Common Stock hisselerini şu anki 6.37 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 6.37 ve Ask 6.67 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1361 ve günlük değişim oranı -1.09% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FSCO fiyat hareketlerini takip edin.

FSCO hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

FS Credit Opportunities Corp Common Stock hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 5.30 - 7.57 ve mevcut fiyatı 6.37 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 6.37 veya Ask 6.67 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -7.81% ve 6 aylık değişim oranı -8.74% değerlerini karşılaştırır. FSCO fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

FS Credit Opportunities Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

FS Credit Opportunities Corp. hisse senedi yıllık olarak 7.57 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 5.30 - 7.57). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 6.51 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak FS Credit Opportunities Corp Common Stock performansını takip edin.

FS Credit Opportunities Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) hisse senedi yıllık olarak en düşük 5.30 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 6.37 ve hareket ettiği yıllık aralık 5.30 - 7.57 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FSCO fiyat hareketlerini izleyin.

FSCO hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

FS Credit Opportunities Corp Common Stock geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 6.51 ve yıllık değişim oranı -3.92% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
6.27 6.52
Yıllık aralık
5.30 7.57
Önceki kapanış
6.51
Açılış
6.44
Satış
6.37
Alış
6.67
Düşük
6.27
Yüksek
6.52
Hacim
1.361 K
Günlük değişim
-2.15%
Aylık değişim
-7.81%
6 aylık değişim
-8.74%
Yıllık değişim
-3.92%
