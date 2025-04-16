- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FSCO: FS Credit Opportunities Corp Common Stock
Der Wechselkurs von FSCO hat sich für heute um 1.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.49 bis zu einem Hoch von 6.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die FS Credit Opportunities Corp Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FSCO News
- FS Credit Opportunities Corp. meldet kein Engagement bei zahlungsunfähiger First Brands Group
- FS Credit Opportunities Corp. reports no exposure to First Brands bankruptcy
- FSCO CEF: Big Downside Risk And Almost Certain Yield Cut (Downgrade) (NYSE:FSCO)
- FSCO: Exceptional NAV Growth And Dividend Coverage (NYSE:FSCO)
- KIO: This Fixed Income CEF Offers Steady, High-Yield Passive Income (NYSE:KIO)
- JHI CEF: A Reasonable Bond Fund, But Hard To See Any Catalyst For Bonds
- PFN: Long-Dated Debt And Floating-Rate Exposure Could Prove Problematic
- Securing $1,000 Monthly Cash Flow: Investments I'd Choose Now
- DBL: Currently Trading At A Rare Discount, But Not The Greatest History (NYSE:DBL)
- FSCO CEF: Double-Digit Yield And Alpha Compared To BDCs, It's A Buy (NYSE:FSCO)
- Hard Cash Vs. Hope: Which Is Better - Investing In Corporate Credit or Equity?
- PFL: Distribution Is Fully Covered, But Hard To Justify The Premium (NYSE:PFL)
- CEF Weekly Review: HYI Wants To Keep Going
- FS Credit Opportunities Update: Still A Great Holding (NYSE:FSCO)
- CEF Preferreds’ Principal Safety: Recommended Now - HFRO.PR.A And HFRO.PR.B
- BGH: This High Yield Fund Delivers Sustainable Monthly Income
- PHK CEF: The Premium Makes It Hard To Recommend This Bond Fund
- FS Credit Opportunities: Meant For Income-Focused Investors (NYSE:FSCO)
- FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) Declares Increased Distribution for June 2025
- DLY CEF: Limited Foreign Exposure And Above-Average Price
- FSCO: Top-Tier CEF That Delivers Capital Appreciation And Reliable Income (NYSE:FSCO)
- Why I Just Bought This 10.9%-Yielding Fund and Plan to Buy Even More Shares
- BIT: Better Than A Bond Index Fund, But Still Expensive (NYSE:BIT)
- The Triple-Factor Closed-End Fund Report, April 2025
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FSCO heute?
Die Aktie von FS Credit Opportunities Corp Common Stock (FSCO) notiert heute bei 6.60. Sie wird innerhalb einer Spanne von 6.49 - 6.61 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 6.49 und das Handelsvolumen erreichte 208. Das Live-Chart von FSCO zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FSCO Dividenden?
FS Credit Opportunities Corp Common Stock wird derzeit mit 6.60 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.45% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FSCO zu verfolgen.
Wie kaufe ich FSCO-Aktien?
Sie können Aktien von FS Credit Opportunities Corp Common Stock (FSCO) zum aktuellen Kurs von 6.60 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 6.60 oder 6.90 platziert, während 208 und 1.54% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FSCO auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FSCO-Aktien?
Bei einer Investition in FS Credit Opportunities Corp Common Stock müssen die jährliche Spanne 5.30 - 7.57 und der aktuelle Kurs 6.60 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -4.49% und -5.44%, bevor sie Orders zu 6.60 oder 6.90 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FSCO.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FS Credit Opportunities Corp.?
Der höchste Kurs von FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) im vergangenen Jahr lag bei 7.57. Innerhalb von 5.30 - 7.57 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 6.49 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von FS Credit Opportunities Corp Common Stock mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FS Credit Opportunities Corp.?
Der niedrigste Kurs von FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) im Laufe des Jahres betrug 5.30. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 6.60 und der Spanne 5.30 - 7.57 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FSCO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FSCO statt?
FS Credit Opportunities Corp Common Stock hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 6.49 und -0.45% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.49
- Eröffnung
- 6.50
- Bid
- 6.60
- Ask
- 6.90
- Tief
- 6.49
- Hoch
- 6.61
- Volumen
- 208
- Tagesänderung
- 1.69%
- Monatsänderung
- -4.49%
- 6-Monatsänderung
- -5.44%
- Jahresänderung
- -0.45%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 10.7
- Erw
- -13.1
- Vorh
- -8.7
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh