FSCO: FS Credit Opportunities Corp Common Stock

6.37 USD 0.14 (2.15%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FSCO a changé de -2.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.27 et à un maximum de 6.52.

Suivez la dynamique FS Credit Opportunities Corp Common Stock. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

FSCO Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action FSCO aujourd'hui ?

L'action FS Credit Opportunities Corp Common Stock est cotée à 6.37 aujourd'hui. Elle se négocie dans 6.27 - 6.52, a clôturé hier à 6.51 et son volume d'échange a atteint 1361. Le graphique en temps réel du cours de FSCO présente ces mises à jour.

L'action FS Credit Opportunities Corp Common Stock verse-t-elle des dividendes ?

FS Credit Opportunities Corp Common Stock est actuellement valorisé à 6.37. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -3.92% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FSCO.

Comment acheter des actions FSCO ?

Vous pouvez acheter des actions FS Credit Opportunities Corp Common Stock au cours actuel de 6.37. Les ordres sont généralement placés à proximité de 6.37 ou de 6.67, le 1361 et le -1.09% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FSCO sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action FSCO ?

Investir dans FS Credit Opportunities Corp Common Stock implique de prendre en compte la fourchette annuelle 5.30 - 7.57 et le prix actuel 6.37. Beaucoup comparent -7.81% et -8.74% avant de passer des ordres à 6.37 ou 6.67. Consultez le graphique du cours de FSCO en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action FS Credit Opportunities Corp. ?

Le cours le plus élevé de FS Credit Opportunities Corp. l'année dernière était 7.57. Au cours de 5.30 - 7.57, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 6.51 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de FS Credit Opportunities Corp Common Stock sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action FS Credit Opportunities Corp. ?

Le cours le plus bas de FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) sur l'année a été 5.30. Sa comparaison avec 6.37 et 5.30 - 7.57 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FSCO sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action FSCO a-t-elle été divisée ?

FS Credit Opportunities Corp Common Stock a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 6.51 et -3.92% après les opérations sur titres.

Range quotidien
6.27 6.52
Range Annuel
5.30 7.57
Clôture Précédente
6.51
Ouverture
6.44
Bid
6.37
Ask
6.67
Plus Bas
6.27
Plus Haut
6.52
Volume
1.361 K
Changement quotidien
-2.15%
Changement Mensuel
-7.81%
Changement à 6 Mois
-8.74%
Changement Annuel
-3.92%
