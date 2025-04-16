- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
FSCO: FS Credit Opportunities Corp Common Stock
Le taux de change de FSCO a changé de -2.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.27 et à un maximum de 6.52.
Suivez la dynamique FS Credit Opportunities Corp Common Stock. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FSCO Nouvelles
- FS Credit Opportunities Corp. n’a plus d’exposition à la faillite de First Brands
- FS Credit Opportunities Corp. reports no exposure to First Brands bankruptcy
- FSCO CEF: Big Downside Risk And Almost Certain Yield Cut (Downgrade) (NYSE:FSCO)
- FSCO: Exceptional NAV Growth And Dividend Coverage (NYSE:FSCO)
- KIO: This Fixed Income CEF Offers Steady, High-Yield Passive Income (NYSE:KIO)
- JHI CEF: A Reasonable Bond Fund, But Hard To See Any Catalyst For Bonds
- PFN: Long-Dated Debt And Floating-Rate Exposure Could Prove Problematic
- Securing $1,000 Monthly Cash Flow: Investments I'd Choose Now
- DBL: Currently Trading At A Rare Discount, But Not The Greatest History (NYSE:DBL)
- FSCO CEF: Double-Digit Yield And Alpha Compared To BDCs, It's A Buy (NYSE:FSCO)
- Hard Cash Vs. Hope: Which Is Better - Investing In Corporate Credit or Equity?
- PFL: Distribution Is Fully Covered, But Hard To Justify The Premium (NYSE:PFL)
- CEF Weekly Review: HYI Wants To Keep Going
- FS Credit Opportunities Update: Still A Great Holding (NYSE:FSCO)
- CEF Preferreds’ Principal Safety: Recommended Now - HFRO.PR.A And HFRO.PR.B
- BGH: This High Yield Fund Delivers Sustainable Monthly Income
- PHK CEF: The Premium Makes It Hard To Recommend This Bond Fund
- FS Credit Opportunities: Meant For Income-Focused Investors (NYSE:FSCO)
- FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) Declares Increased Distribution for June 2025
- DLY CEF: Limited Foreign Exposure And Above-Average Price
- FSCO: Top-Tier CEF That Delivers Capital Appreciation And Reliable Income (NYSE:FSCO)
- Why I Just Bought This 10.9%-Yielding Fund and Plan to Buy Even More Shares
- BIT: Better Than A Bond Index Fund, But Still Expensive (NYSE:BIT)
- The Triple-Factor Closed-End Fund Report, April 2025
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action FSCO aujourd'hui ?
L'action FS Credit Opportunities Corp Common Stock est cotée à 6.37 aujourd'hui. Elle se négocie dans 6.27 - 6.52, a clôturé hier à 6.51 et son volume d'échange a atteint 1361. Le graphique en temps réel du cours de FSCO présente ces mises à jour.
L'action FS Credit Opportunities Corp Common Stock verse-t-elle des dividendes ?
FS Credit Opportunities Corp Common Stock est actuellement valorisé à 6.37. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -3.92% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de FSCO.
Comment acheter des actions FSCO ?
Vous pouvez acheter des actions FS Credit Opportunities Corp Common Stock au cours actuel de 6.37. Les ordres sont généralement placés à proximité de 6.37 ou de 6.67, le 1361 et le -1.09% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de FSCO sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action FSCO ?
Investir dans FS Credit Opportunities Corp Common Stock implique de prendre en compte la fourchette annuelle 5.30 - 7.57 et le prix actuel 6.37. Beaucoup comparent -7.81% et -8.74% avant de passer des ordres à 6.37 ou 6.67. Consultez le graphique du cours de FSCO en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action FS Credit Opportunities Corp. ?
Le cours le plus élevé de FS Credit Opportunities Corp. l'année dernière était 7.57. Au cours de 5.30 - 7.57, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 6.51 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de FS Credit Opportunities Corp Common Stock sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action FS Credit Opportunities Corp. ?
Le cours le plus bas de FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) sur l'année a été 5.30. Sa comparaison avec 6.37 et 5.30 - 7.57 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de FSCO sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action FSCO a-t-elle été divisée ?
FS Credit Opportunities Corp Common Stock a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 6.51 et -3.92% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 6.51
- Ouverture
- 6.44
- Bid
- 6.37
- Ask
- 6.67
- Plus Bas
- 6.27
- Plus Haut
- 6.52
- Volume
- 1.361 K
- Changement quotidien
- -2.15%
- Changement Mensuel
- -7.81%
- Changement à 6 Mois
- -8.74%
- Changement Annuel
- -3.92%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev