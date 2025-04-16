- Visão do mercado
FSCO: FS Credit Opportunities Corp Common Stock
A taxa do FSCO para hoje mudou para -2.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.27 e o mais alto foi 6.52.
Veja a dinâmica do par de moedas FS Credit Opportunities Corp Common Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- FS Credit Opportunities Corp. não tem exposição à falência da First Brands
- FS Credit Opportunities Corp. reports no exposure to First Brands bankruptcy
- FSCO CEF: Big Downside Risk And Almost Certain Yield Cut (Downgrade) (NYSE:FSCO)
- FSCO: Exceptional NAV Growth And Dividend Coverage (NYSE:FSCO)
- KIO: This Fixed Income CEF Offers Steady, High-Yield Passive Income (NYSE:KIO)
- JHI CEF: A Reasonable Bond Fund, But Hard To See Any Catalyst For Bonds
- PFN: Long-Dated Debt And Floating-Rate Exposure Could Prove Problematic
- Securing $1,000 Monthly Cash Flow: Investments I'd Choose Now
- DBL: Currently Trading At A Rare Discount, But Not The Greatest History (NYSE:DBL)
- FSCO CEF: Double-Digit Yield And Alpha Compared To BDCs, It's A Buy (NYSE:FSCO)
- Hard Cash Vs. Hope: Which Is Better - Investing In Corporate Credit or Equity?
- PFL: Distribution Is Fully Covered, But Hard To Justify The Premium (NYSE:PFL)
- CEF Weekly Review: HYI Wants To Keep Going
- FS Credit Opportunities Update: Still A Great Holding (NYSE:FSCO)
- CEF Preferreds’ Principal Safety: Recommended Now - HFRO.PR.A And HFRO.PR.B
- BGH: This High Yield Fund Delivers Sustainable Monthly Income
- PHK CEF: The Premium Makes It Hard To Recommend This Bond Fund
- FS Credit Opportunities: Meant For Income-Focused Investors (NYSE:FSCO)
- FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) Declares Increased Distribution for June 2025
- DLY CEF: Limited Foreign Exposure And Above-Average Price
- FSCO: Top-Tier CEF That Delivers Capital Appreciation And Reliable Income (NYSE:FSCO)
- Why I Just Bought This 10.9%-Yielding Fund and Plan to Buy Even More Shares
- BIT: Better Than A Bond Index Fund, But Still Expensive (NYSE:BIT)
- The Triple-Factor Closed-End Fund Report, April 2025
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FSCO hoje?
Hoje FS Credit Opportunities Corp Common Stock (FSCO) está avaliado em 6.37. O instrumento é negociado dentro de 6.27 - 6.52, o fechamento de ontem foi 6.51, e o volume de negociação atingiu 1361. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FSCO em tempo real.
As ações de FS Credit Opportunities Corp Common Stock pagam dividendos?
Atualmente FS Credit Opportunities Corp Common Stock está avaliado em 6.37. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -3.92% e USD. Monitore os movimentos de FSCO no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FSCO?
Você pode comprar ações de FS Credit Opportunities Corp Common Stock (FSCO) pelo preço atual 6.37. Ordens geralmente são executadas perto de 6.37 ou 6.67, enquanto 1361 e -1.09% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FSCO no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FSCO?
Investir em FS Credit Opportunities Corp Common Stock envolve considerar a faixa anual 5.30 - 7.57 e o preço atual 6.37. Muitos comparam -7.81% e -8.74% antes de enviar ordens em 6.37 ou 6.67. Estude as mudanças diárias de preço de FSCO no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações FS Credit Opportunities Corp.?
O maior preço de FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) no último ano foi 7.57. As ações oscilaram bastante dentro de 5.30 - 7.57, e a comparação com 6.51 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de FS Credit Opportunities Corp Common Stock no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações FS Credit Opportunities Corp.?
O menor preço de FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) no ano foi 5.30. A comparação com o preço atual 6.37 e 5.30 - 7.57 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FSCO em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FSCO?
No passado FS Credit Opportunities Corp Common Stock passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 6.51 e -3.92% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 6.51
- Open
- 6.44
- Bid
- 6.37
- Ask
- 6.67
- Low
- 6.27
- High
- 6.52
- Volume
- 1.361 K
- Mudança diária
- -2.15%
- Mudança mensal
- -7.81%
- Mudança de 6 meses
- -8.74%
- Mudança anual
- -3.92%
