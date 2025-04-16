CotaçõesSeções
FSCO: FS Credit Opportunities Corp Common Stock

6.37 USD 0.14 (2.15%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do FSCO para hoje mudou para -2.15%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.27 e o mais alto foi 6.52.

Veja a dinâmica do par de moedas FS Credit Opportunities Corp Common Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

FSCO Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de FSCO hoje?

Hoje FS Credit Opportunities Corp Common Stock (FSCO) está avaliado em 6.37. O instrumento é negociado dentro de 6.27 - 6.52, o fechamento de ontem foi 6.51, e o volume de negociação atingiu 1361. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FSCO em tempo real.

As ações de FS Credit Opportunities Corp Common Stock pagam dividendos?

Atualmente FS Credit Opportunities Corp Common Stock está avaliado em 6.37. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -3.92% e USD. Monitore os movimentos de FSCO no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de FSCO?

Você pode comprar ações de FS Credit Opportunities Corp Common Stock (FSCO) pelo preço atual 6.37. Ordens geralmente são executadas perto de 6.37 ou 6.67, enquanto 1361 e -1.09% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FSCO no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de FSCO?

Investir em FS Credit Opportunities Corp Common Stock envolve considerar a faixa anual 5.30 - 7.57 e o preço atual 6.37. Muitos comparam -7.81% e -8.74% antes de enviar ordens em 6.37 ou 6.67. Estude as mudanças diárias de preço de FSCO no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações FS Credit Opportunities Corp.?

O maior preço de FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) no último ano foi 7.57. As ações oscilaram bastante dentro de 5.30 - 7.57, e a comparação com 6.51 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de FS Credit Opportunities Corp Common Stock no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações FS Credit Opportunities Corp.?

O menor preço de FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) no ano foi 5.30. A comparação com o preço atual 6.37 e 5.30 - 7.57 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FSCO em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de FSCO?

No passado FS Credit Opportunities Corp Common Stock passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 6.51 e -3.92% após os eventos corporativos.

Faixa diária
6.27 6.52
Faixa anual
5.30 7.57
Fechamento anterior
6.51
Open
6.44
Bid
6.37
Ask
6.67
Low
6.27
High
6.52
Volume
1.361 K
Mudança diária
-2.15%
Mudança mensal
-7.81%
Mudança de 6 meses
-8.74%
Mudança anual
-3.92%
