FNY: First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund

91.85 USD 0.22 (0.24%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FNY fiyatı bugün -0.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 91.54 ve Yüksek fiyatı olarak 92.22 aralığında işlem gördü.

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
91.54 92.22
Yıllık aralık
64.85 92.32
Önceki kapanış
92.07
Açılış
92.22
Satış
91.85
Alış
92.15
Düşük
91.54
Yüksek
92.22
Hacim
20
Günlük değişim
-0.24%
Aylık değişim
6.38%
6 aylık değişim
23.22%
Yıllık değişim
15.39%
21 Eylül, Pazar