KurseKategorien
Währungen / FNY
Zurück zum Aktien

FNY: First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund

91.85 USD 0.22 (0.24%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FNY hat sich für heute um -0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 91.54 bis zu einem Hoch von 92.22 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FNY News

Tagesspanne
91.54 92.22
Jahresspanne
64.85 92.32
Vorheriger Schlusskurs
92.07
Eröffnung
92.22
Bid
91.85
Ask
92.15
Tief
91.54
Hoch
92.22
Volumen
20
Tagesänderung
-0.24%
Monatsänderung
6.38%
6-Monatsänderung
23.22%
Jahresänderung
15.39%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K