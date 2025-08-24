クォートセクション
通貨 / FNY
FNY: First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund

92.07 USD 1.78 (1.97%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FNYの今日の為替レートは、1.97%変化しました。日中、通貨は1あたり91.09の安値と92.32の高値で取引されました。

First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
91.09 92.32
1年のレンジ
64.85 92.32
以前の終値
90.29
始値
91.09
買値
92.07
買値
92.37
安値
91.09
高値
92.32
出来高
21
1日の変化
1.97%
1ヶ月の変化
6.64%
6ヶ月の変化
23.52%
1年の変化
15.67%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K