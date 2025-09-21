FiyatlarBölümler
Dövizler / FNGU
Geri dön - Hisse senetleri

FNGU: MicroSectors FANG Index 3X Leveraged ETNs due January 8, 2038

31.01 USD 0.73 (2.41%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FNGU fiyatı bugün 2.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 30.37 ve Yüksek fiyatı olarak 31.10 aralığında işlem gördü.

MicroSectors FANG Index 3X Leveraged ETNs due January 8, 2038 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
30.37 31.10
Yıllık aralık
21.85 31.10
Önceki kapanış
30.28
Açılış
30.58
Satış
31.01
Alış
31.31
Düşük
30.37
Yüksek
31.10
Hacim
5.124 K
Günlük değişim
2.41%
Aylık değişim
29.91%
6 aylık değişim
41.73%
Yıllık değişim
41.73%
21 Eylül, Pazar