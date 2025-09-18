Divisas / FNGU
FNGU: MicroSectors FANG Index 3X Leveraged ETNs due January 8, 2038
29.19 USD 0.51 (1.72%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FNGU de hoy ha cambiado un -1.72%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 28.33, mientras que el máximo ha alcanzado 29.81.
Siga la dinámica de la pareja de divisas MicroSectors FANG Index 3X Leveraged ETNs due January 8, 2038. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
28.33 29.81
Rango anual
21.85 30.06
- Cierres anteriores
- 29.70
- Open
- 29.71
- Bid
- 29.19
- Ask
- 29.49
- Low
- 28.33
- High
- 29.81
- Volumen
- 5.380 K
- Cambio diario
- -1.72%
- Cambio mensual
- 22.29%
- Cambio a 6 meses
- 33.41%
- Cambio anual
- 33.41%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B