FNGU
FNGU: MicroSectors FANG Index 3X Leveraged ETNs due January 8, 2038
30.28 USD 1.09 (3.73%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FNGUの今日の為替レートは、3.73%変化しました。日中、通貨は1あたり29.84の安値と30.55の高値で取引されました。
MicroSectors FANG Index 3X Leveraged ETNs due January 8, 2038ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
29.84 30.55
1年のレンジ
21.85 30.55
- 以前の終値
- 29.19
- 始値
- 30.05
- 買値
- 30.28
- 買値
- 30.58
- 安値
- 29.84
- 高値
- 30.55
- 出来高
- 6.745 K
- 1日の変化
- 3.73%
- 1ヶ月の変化
- 26.85%
- 6ヶ月の変化
- 38.39%
- 1年の変化
- 38.39%
