Valute / FNGU
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FNGU: MicroSectors FANG Index 3X Leveraged ETNs due January 8, 2038
31.01 USD 0.73 (2.41%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FNGU ha avuto una variazione del 2.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.37 e ad un massimo di 31.10.
Segui le dinamiche di MicroSectors FANG Index 3X Leveraged ETNs due January 8, 2038. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
30.37 31.10
Intervallo Annuale
21.85 31.10
- Chiusura Precedente
- 30.28
- Apertura
- 30.58
- Bid
- 31.01
- Ask
- 31.31
- Minimo
- 30.37
- Massimo
- 31.10
- Volume
- 5.124 K
- Variazione giornaliera
- 2.41%
- Variazione Mensile
- 29.91%
- Variazione Semestrale
- 41.73%
- Variazione Annuale
- 41.73%
20 settembre, sabato