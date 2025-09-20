QuotazioniSezioni
FNGU: MicroSectors FANG Index 3X Leveraged ETNs due January 8, 2038

31.01 USD 0.73 (2.41%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FNGU ha avuto una variazione del 2.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.37 e ad un massimo di 31.10.

Segui le dinamiche di MicroSectors FANG Index 3X Leveraged ETNs due January 8, 2038. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
30.37 31.10
Intervallo Annuale
21.85 31.10
Chiusura Precedente
30.28
Apertura
30.58
Bid
31.01
Ask
31.31
Minimo
30.37
Massimo
31.10
Volume
5.124 K
Variazione giornaliera
2.41%
Variazione Mensile
29.91%
Variazione Semestrale
41.73%
Variazione Annuale
41.73%
20 settembre, sabato