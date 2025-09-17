КотировкиРазделы
Валюты / FNGU
Назад в Рынок акций США

FNGU: MicroSectors FANG Index 3X Leveraged ETNs due January 8, 2038

29.70 USD 0.24 (0.80%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FNGU за сегодня изменился на -0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.57, а максимальная — 30.06.

Следите за динамикой MicroSectors FANG Index 3X Leveraged ETNs due January 8, 2038. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
29.57 30.06
Годовой диапазон
21.85 30.06
Предыдущее закрытие
29.94
Open
30.05
Bid
29.70
Ask
30.00
Low
29.57
High
30.06
Объем
2.471 K
Дневное изменение
-0.80%
Месячное изменение
24.42%
6-месячное изменение
35.74%
Годовое изменение
35.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.