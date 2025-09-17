Валюты / FNGU
FNGU: MicroSectors FANG Index 3X Leveraged ETNs due January 8, 2038
29.70 USD 0.24 (0.80%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FNGU за сегодня изменился на -0.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.57, а максимальная — 30.06.
Следите за динамикой MicroSectors FANG Index 3X Leveraged ETNs due January 8, 2038. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
29.57 30.06
Годовой диапазон
21.85 30.06
- Предыдущее закрытие
- 29.94
- Open
- 30.05
- Bid
- 29.70
- Ask
- 30.00
- Low
- 29.57
- High
- 30.06
- Объем
- 2.471 K
- Дневное изменение
- -0.80%
- Месячное изменение
- 24.42%
- 6-месячное изменение
- 35.74%
- Годовое изменение
- 35.74%
