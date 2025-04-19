FDV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi hisse senedi 28.64 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 28.36 - 28.69 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 28.37 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 140 değerine ulaştı. FDV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi hisse senedi temettü ödüyor mu? Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi hisse senedi şu anda 28.64 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 2.87% ve USD değerlerini izler. FDV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

FDV hisse senedi nasıl alınır? Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi hisselerini şu anki 28.64 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 28.64 ve Ask 28.94 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 140 ve günlük değişim oranı 0.95% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte FDV fiyat hareketlerini takip edin.

FDV hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 24.39 - 29.80 ve mevcut fiyatı 28.64 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 28.64 veya Ask 28.94 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.10% ve 6 aylık değişim oranı 7.23% değerlerini karşılaştırır. FDV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF hisse senedi yıllık olarak 29.80 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 24.39 - 29.80). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 28.37 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi performansını takip edin.

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 24.39 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 28.64 ve hareket ettiği yıllık aralık 24.39 - 29.80 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki FDV fiyat hareketlerini izleyin.