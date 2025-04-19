报价部分
货币 / FDV
回到股票

FDV: Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi

28.64 USD 0.27 (0.95%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日FDV汇率已更改0.95%。当日，交易品种以低点28.36和高点28.69进行交易。

关注Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

FDV新闻

常见问题解答

FDV股票今天的价格是多少？

Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi股票今天的定价为28.64。它在28.36 - 28.69范围内交易，昨天的收盘价为28.37，交易量达到140。FDV的实时价格图表显示了这些更新。

Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi股票是否支付股息？

Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi目前的价值为28.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.87%和USD。实时查看图表以跟踪FDV走势。

如何购买FDV股票？

您可以以28.64的当前价格购买Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi股票。订单通常设置在28.64或28.94附近，而140和0.95%显示市场活动。立即关注FDV的实时图表更新。

如何投资FDV股票？

投资Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi需要考虑年度范围24.39 - 29.80和当前价格28.64。许多人在以28.64或28.94下订单之前，会比较-0.10%和。实时查看FDV价格图表，了解每日变化。

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF的最高价格是29.80。在24.39 - 29.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi的绩效。

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF股票的最低价格是多少？

Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF（FDV）的最低价格为24.39。将其与当前的28.64和24.39 - 29.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FDV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FDV股票是什么时候拆分的？

Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.37和2.87%中可见。

日范围
28.36 28.69
年范围
24.39 29.80
前一天收盘价
28.37
开盘价
28.37
卖价
28.64
买价
28.94
最低价
28.36
最高价
28.69
交易量
140
日变化
0.95%
月变化
-0.10%
6个月变化
7.23%
年变化
2.87%
