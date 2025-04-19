- Обзор рынка
FDV: Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi
Курс FDV за сегодня изменился на 0.95%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.36, а максимальная — 28.69.
Следите за динамикой Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций FDV сегодня?
Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi (FDV) сегодня оценивается на уровне 28.64. Инструмент торгуется в пределах 28.36 - 28.69, вчерашнее закрытие составило 28.37, а торговый объем достиг 140. Всю динамику можно отследить на ценовом графике FDV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi?
Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi в настоящее время оценивается в 28.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.87% и USD. Отслеживайте движения FDV на графике в реальном времени.
Как купить акции FDV?
Вы можете купить акции Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi (FDV) по текущей цене 28.64. Ордера обычно размещаются около 28.64 или 28.94, тогда как 140 и 0.95% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения FDV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции FDV?
Инвестирование в Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi предполагает учет годового диапазона 24.39 - 29.80 и текущей цены 28.64. Многие сравнивают -0.10% и 7.23% перед размещением ордеров на 28.64 или 28.94. Изучайте ежедневные изменения цены FDV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF?
Самая высокая цена Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) за последний год составила 29.80. Акции заметно колебались в пределах 24.39 - 29.80, сравнение с 28.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF?
Самая низкая цена Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) за год составила 24.39. Сравнение с текущими 28.64 и 24.39 - 29.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения FDV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций FDV?
В прошлом Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.37 и 2.87% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.37
- Open
- 28.37
- Bid
- 28.64
- Ask
- 28.94
- Low
- 28.36
- High
- 28.69
- Объем
- 140
- Дневное изменение
- 0.95%
- Месячное изменение
- -0.10%
- 6-месячное изменение
- 7.23%
- Годовое изменение
- 2.87%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- -13.1
- Пред.
- -8.7
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.