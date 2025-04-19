- Übersicht
FDV: Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi
Der Wechselkurs von FDV hat sich für heute um 0.95% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.36 bis zu einem Hoch von 28.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FDV News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von FDV heute?
Die Aktie von Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi (FDV) notiert heute bei 28.64. Sie wird innerhalb einer Spanne von 28.36 - 28.69 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 28.37 und das Handelsvolumen erreichte 140. Das Live-Chart von FDV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie FDV Dividenden?
Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi wird derzeit mit 28.64 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.87% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von FDV zu verfolgen.
Wie kaufe ich FDV-Aktien?
Sie können Aktien von Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi (FDV) zum aktuellen Kurs von 28.64 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 28.64 oder 28.94 platziert, während 140 und 0.95% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von FDV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in FDV-Aktien?
Bei einer Investition in Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi müssen die jährliche Spanne 24.39 - 29.80 und der aktuelle Kurs 28.64 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.10% und 7.23%, bevor sie Orders zu 28.64 oder 28.94 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von FDV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF?
Der höchste Kurs von Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) im vergangenen Jahr lag bei 29.80. Innerhalb von 24.39 - 29.80 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 28.37 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF?
Der niedrigste Kurs von Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) im Laufe des Jahres betrug 24.39. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 28.64 und der Spanne 24.39 - 29.80 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von FDV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von FDV statt?
Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 28.37 und 2.87% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.37
- Eröffnung
- 28.37
- Bid
- 28.64
- Ask
- 28.94
- Tief
- 28.36
- Hoch
- 28.69
- Volumen
- 140
- Tagesänderung
- 0.95%
- Monatsänderung
- -0.10%
- 6-Monatsänderung
- 7.23%
- Jahresänderung
- 2.87%
