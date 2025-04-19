- Visão do mercado
FDV: Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi
A taxa do FDV para hoje mudou para 0.95%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 28.36 e o mais alto foi 28.69.
Veja a dinâmica do par de moedas Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de FDV hoje?
Hoje Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi (FDV) está avaliado em 28.64. O instrumento é negociado dentro de 28.36 - 28.69, o fechamento de ontem foi 28.37, e o volume de negociação atingiu 140. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de FDV em tempo real.
As ações de Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi pagam dividendos?
Atualmente Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi está avaliado em 28.64. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.87% e USD. Monitore os movimentos de FDV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de FDV?
Você pode comprar ações de Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi (FDV) pelo preço atual 28.64. Ordens geralmente são executadas perto de 28.64 ou 28.94, enquanto 140 e 0.95% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de FDV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de FDV?
Investir em Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi envolve considerar a faixa anual 24.39 - 29.80 e o preço atual 28.64. Muitos comparam -0.10% e 7.23% antes de enviar ordens em 28.64 ou 28.94. Estude as mudanças diárias de preço de FDV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF?
O maior preço de Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) no último ano foi 29.80. As ações oscilaram bastante dentro de 24.39 - 29.80, e a comparação com 28.37 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF?
O menor preço de Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV) no ano foi 24.39. A comparação com o preço atual 28.64 e 24.39 - 29.80 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de FDV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de FDV?
No passado Federated Hermes ETF Trust Federated Hermes U.S. Strategic Divi passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 28.37 e 2.87% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 28.37
- Open
- 28.37
- Bid
- 28.64
- Ask
- 28.94
- Low
- 28.36
- High
- 28.69
- Volume
- 140
- Mudança diária
- 0.95%
- Mudança mensal
- -0.10%
- Mudança de 6 meses
- 7.23%
- Mudança anual
- 2.87%
