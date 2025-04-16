Dövizler / FCNCP
FCNCP: First Citizens BancShares Inc - Depositary Shares Each Represen
22.19 USD 0.32 (1.46%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FCNCP fiyatı bugün 1.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.82 ve Yüksek fiyatı olarak 22.19 aralığında işlem gördü.
First Citizens BancShares Inc - Depositary Shares Each Represen hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
21.82 22.19
Yıllık aralık
19.30 24.42
- Önceki kapanış
- 21.87
- Açılış
- 21.82
- Satış
- 22.19
- Alış
- 22.49
- Düşük
- 21.82
- Yüksek
- 22.19
- Hacim
- 36
- Günlük değişim
- 1.46%
- Aylık değişim
- 3.98%
- 6 aylık değişim
- 3.07%
- Yıllık değişim
- -6.57%
21 Eylül, Pazar