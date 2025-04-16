QuotazioniSezioni
FCNCP
FCNCP: First Citizens BancShares Inc - Depositary Shares Each Represen

22.19 USD 0.32 (1.46%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FCNCP ha avuto una variazione del 1.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.82 e ad un massimo di 22.19.

Segui le dinamiche di First Citizens BancShares Inc - Depositary Shares Each Represen. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
21.82 22.19
Intervallo Annuale
19.30 24.42
Chiusura Precedente
21.87
Apertura
21.82
Bid
22.19
Ask
22.49
Minimo
21.82
Massimo
22.19
Volume
36
Variazione giornaliera
1.46%
Variazione Mensile
3.98%
Variazione Semestrale
3.07%
Variazione Annuale
-6.57%
21 settembre, domenica