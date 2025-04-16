Valute / FCNCP
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FCNCP: First Citizens BancShares Inc - Depositary Shares Each Represen
22.19 USD 0.32 (1.46%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FCNCP ha avuto una variazione del 1.46% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.82 e ad un massimo di 22.19.
Segui le dinamiche di First Citizens BancShares Inc - Depositary Shares Each Represen. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
21.82 22.19
Intervallo Annuale
19.30 24.42
- Chiusura Precedente
- 21.87
- Apertura
- 21.82
- Bid
- 22.19
- Ask
- 22.49
- Minimo
- 21.82
- Massimo
- 22.19
- Volume
- 36
- Variazione giornaliera
- 1.46%
- Variazione Mensile
- 3.98%
- Variazione Semestrale
- 3.07%
- Variazione Annuale
- -6.57%
21 settembre, domenica