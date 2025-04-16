Валюты / FCNCP
FCNCP: First Citizens BancShares Inc - Depositary Shares Each Represen
21.70 USD 0.01 (0.05%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FCNCP за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.68, а максимальная — 21.79.
Следите за динамикой First Citizens BancShares Inc - Depositary Shares Each Represen. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
21.68 21.79
Годовой диапазон
19.30 24.42
- Предыдущее закрытие
- 21.69
- Open
- 21.75
- Bid
- 21.70
- Ask
- 22.00
- Low
- 21.68
- High
- 21.79
- Объем
- 66
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 1.69%
- 6-месячное изменение
- 0.79%
- Годовое изменение
- -8.63%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.