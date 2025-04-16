Währungen / FCNCP
FCNCP: First Citizens BancShares Inc - Depositary Shares Each Represen
21.86 USD 0.01 (0.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FCNCP hat sich für heute um -0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.82 bis zu einem Hoch von 21.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Citizens BancShares Inc - Depositary Shares Each Represen-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
21.82 21.87
Jahresspanne
19.30 24.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.87
- Eröffnung
- 21.82
- Bid
- 21.86
- Ask
- 22.16
- Tief
- 21.82
- Hoch
- 21.87
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- -0.05%
- Monatsänderung
- 2.44%
- 6-Monatsänderung
- 1.53%
- Jahresänderung
- -7.96%
