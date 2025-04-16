通貨 / FCNCP
FCNCP: First Citizens BancShares Inc - Depositary Shares Each Represen
21.87 USD 0.11 (0.51%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FCNCPの今日の為替レートは、0.51%変化しました。日中、通貨は1あたり21.74の安値と21.95の高値で取引されました。
First Citizens BancShares Inc - Depositary Shares Each Represenダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
21.74 21.95
1年のレンジ
19.30 24.42
- 以前の終値
- 21.76
- 始値
- 21.74
- 買値
- 21.87
- 買値
- 22.17
- 安値
- 21.74
- 高値
- 21.95
- 出来高
- 52
- 1日の変化
- 0.51%
- 1ヶ月の変化
- 2.48%
- 6ヶ月の変化
- 1.58%
- 1年の変化
- -7.92%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K