FCNCO: First Citizens BancShares Inc - 5.625% Non-Cumulative Perpetual

22.65 USD 0.03 (0.13%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FCNCO fiyatı bugün -0.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 22.60 ve Yüksek fiyatı olarak 22.71 aralığında işlem gördü.

First Citizens BancShares Inc - 5.625% Non-Cumulative Perpetual hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
22.60 22.71
Yıllık aralık
20.57 24.79
Önceki kapanış
22.68
Açılış
22.70
Satış
22.65
Alış
22.95
Düşük
22.60
Yüksek
22.71
Hacim
19
Günlük değişim
-0.13%
Aylık değişim
0.09%
6 aylık değişim
2.49%
Yıllık değişim
-7.74%
21 Eylül, Pazar