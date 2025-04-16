通貨 / FCNCO
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FCNCO: First Citizens BancShares Inc - 5.625% Non-Cumulative Perpetual
22.68 USD 0.11 (0.49%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FCNCOの今日の為替レートは、0.49%変化しました。日中、通貨は1あたり22.42の安値と22.75の高値で取引されました。
First Citizens BancShares Inc - 5.625% Non-Cumulative Perpetualダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
22.42 22.75
1年のレンジ
20.57 24.79
- 以前の終値
- 22.57
- 始値
- 22.54
- 買値
- 22.68
- 買値
- 22.98
- 安値
- 22.42
- 高値
- 22.75
- 出来高
- 50
- 1日の変化
- 0.49%
- 1ヶ月の変化
- 0.22%
- 6ヶ月の変化
- 2.62%
- 1年の変化
- -7.62%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K