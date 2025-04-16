クォートセクション
FCNCO
FCNCO: First Citizens BancShares Inc - 5.625% Non-Cumulative Perpetual

22.68 USD 0.11 (0.49%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FCNCOの今日の為替レートは、0.49%変化しました。日中、通貨は1あたり22.42の安値と22.75の高値で取引されました。

First Citizens BancShares Inc - 5.625% Non-Cumulative Perpetualダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
22.42 22.75
1年のレンジ
20.57 24.79
以前の終値
22.57
始値
22.54
買値
22.68
買値
22.98
安値
22.42
高値
22.75
出来高
50
1日の変化
0.49%
1ヶ月の変化
0.22%
6ヶ月の変化
2.62%
1年の変化
-7.62%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K