Währungen / FCNCO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FCNCO: First Citizens BancShares Inc - 5.625% Non-Cumulative Perpetual
22.70 USD 0.02 (0.09%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FCNCO hat sich für heute um 0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.70 bis zu einem Hoch von 22.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Citizens BancShares Inc - 5.625% Non-Cumulative Perpetual-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
22.70 22.70
Jahresspanne
20.57 24.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.68
- Eröffnung
- 22.70
- Bid
- 22.70
- Ask
- 23.00
- Tief
- 22.70
- Hoch
- 22.70
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.09%
- Monatsänderung
- 0.31%
- 6-Monatsänderung
- 2.71%
- Jahresänderung
- -7.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K