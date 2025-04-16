QuotazioniSezioni
FCNCO: First Citizens BancShares Inc - 5.625% Non-Cumulative Perpetual

22.65 USD 0.03 (0.13%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FCNCO ha avuto una variazione del -0.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.60 e ad un massimo di 22.71.

Segui le dinamiche di First Citizens BancShares Inc - 5.625% Non-Cumulative Perpetual. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
22.60 22.71
Intervallo Annuale
20.57 24.79
Chiusura Precedente
22.68
Apertura
22.70
Bid
22.65
Ask
22.95
Minimo
22.60
Massimo
22.71
Volume
19
Variazione giornaliera
-0.13%
Variazione Mensile
0.09%
Variazione Semestrale
2.49%
Variazione Annuale
-7.74%
21 settembre, domenica