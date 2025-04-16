Valute / FCNCO
FCNCO: First Citizens BancShares Inc - 5.625% Non-Cumulative Perpetual
22.65 USD 0.03 (0.13%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FCNCO ha avuto una variazione del -0.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.60 e ad un massimo di 22.71.
Segui le dinamiche di First Citizens BancShares Inc - 5.625% Non-Cumulative Perpetual. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
22.60 22.71
Intervallo Annuale
20.57 24.79
- Chiusura Precedente
- 22.68
- Apertura
- 22.70
- Bid
- 22.65
- Ask
- 22.95
- Minimo
- 22.60
- Massimo
- 22.71
- Volume
- 19
- Variazione giornaliera
- -0.13%
- Variazione Mensile
- 0.09%
- Variazione Semestrale
- 2.49%
- Variazione Annuale
- -7.74%
21 settembre, domenica