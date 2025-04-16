Валюты / FCNCO
FCNCO: First Citizens BancShares Inc - 5.625% Non-Cumulative Perpetual
22.62 USD 0.06 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FCNCO за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.56, а максимальная — 22.72.
Следите за динамикой First Citizens BancShares Inc - 5.625% Non-Cumulative Perpetual. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
22.56 22.72
Годовой диапазон
20.57 24.79
- Предыдущее закрытие
- 22.56
- Open
- 22.57
- Bid
- 22.62
- Ask
- 22.92
- Low
- 22.56
- High
- 22.72
- Объем
- 56
- Дневное изменение
- 0.27%
- Месячное изменение
- -0.04%
- 6-месячное изменение
- 2.35%
- Годовое изменение
- -7.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.