EVUS: iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF

31.52 USD 0.01 (0.03%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EVUS fiyatı bugün 0.03% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 31.39 ve Yüksek fiyatı olarak 31.55 aralığında işlem gördü.

iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

What is EVUS stock price today?

iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF stock is priced at 31.52 today. It trades within 0.03%, yesterday's close was 31.51, and trading volume reached 89. The live price chart of EVUS shows these updates.

Does iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF stock pay dividends?

iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF is currently valued at 31.52. Dividend policy depends on the company, while investors also watch 3.48% and USD. View the chart live to track EVUS movements.

How to buy EVUS stock?

You can buy iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF shares at the current price of 31.52. Orders are usually placed near 31.52 or 31.82, while 89 and 0.29% show market activity. Follow EVUS updates on the live chart today.

How to invest into EVUS stock?

Investing in iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF involves considering the yearly range 25.85 - 31.55 and current price 31.52. Many compare 0.38% and 10.91% before placing orders at 31.52 or 31.82. Explore the EVUS price chart live with daily changes.

What are iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF stock highest prices?

The highest price of iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF in the past year was 31.55. Within 25.85 - 31.55, the stock fluctuated notably, and comparing with 31.51 helps spot resistance levels. Track iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF performance using the live chart.

What are iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF stock lowest prices?

The lowest price of iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) over the year was 25.85. Comparing it with the current 31.52 and 25.85 - 31.55 shows potential long-term entry points. Watch EVUS moves on the chart live for more details.

When did EVUS stock split?

iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 31.51, and 3.48% after corporate actions.

Günlük aralık
31.39 31.55
Yıllık aralık
25.85 31.55
Önceki kapanış
31.51
Açılış
31.43
Satış
31.52
Alış
31.82
Düşük
31.39
Yüksek
31.55
Hacim
89
Günlük değişim
0.03%
Aylık değişim
0.38%
6 aylık değişim
10.91%
Yıllık değişim
3.48%
