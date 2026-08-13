EVUS股票今天的价格是多少？ iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF股票今天的定价为37.18。它在37.16 - 37.27范围内交易，昨天的收盘价为37.16，交易量达到56。EVUS的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF股票是否支付股息？ iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF目前的价值为37.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.59%和USD。实时查看图表以跟踪EVUS走势。

如何购买EVUS股票？ 您可以以37.18的当前价格购买iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF股票。订单通常设置在37.18或37.48附近，而56和-0.21%显示市场活动。立即关注EVUS的实时图表更新。

如何投资EVUS股票？ 投资iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF需要考虑年度范围31.09 - 37.27和当前价格37.18。许多人在以37.18或37.48下订单之前，会比较2.17%和。实时查看EVUS价格图表，了解每日变化。

iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF的最高价格是37.27。在31.09 - 37.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF的绩效。

iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF股票的最低价格是多少？ iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF（EVUS）的最低价格为31.09。将其与当前的37.18和31.09 - 37.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EVUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。