EVUS: iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
今日EVUS汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点37.16和高点37.27进行交易。
关注iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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- MN
常见问题解答
EVUS股票今天的价格是多少？
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF股票今天的定价为37.18。它在37.16 - 37.27范围内交易，昨天的收盘价为37.16，交易量达到56。EVUS的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF股票是否支付股息？
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF目前的价值为37.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.59%和USD。实时查看图表以跟踪EVUS走势。
如何购买EVUS股票？
您可以以37.18的当前价格购买iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF股票。订单通常设置在37.18或37.48附近，而56和-0.21%显示市场活动。立即关注EVUS的实时图表更新。
如何投资EVUS股票？
投资iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF需要考虑年度范围31.09 - 37.27和当前价格37.18。许多人在以37.18或37.48下订单之前，会比较2.17%和。实时查看EVUS价格图表，了解每日变化。
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF的最高价格是37.27。在31.09 - 37.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF的绩效。
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF股票的最低价格是多少？
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF（EVUS）的最低价格为31.09。将其与当前的37.18和31.09 - 37.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EVUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
EVUS股票是什么时候拆分的？
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.16和10.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 37.16
- 开盘价
- 37.26
- 卖价
- 37.18
- 买价
- 37.48
- 最低价
- 37.16
- 最高价
- 37.27
- 交易量
- 56
- 日变化
- 0.05%
- 月变化
- 2.17%
- 6个月变化
- 10.36%
- 年变化
- 10.59%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%