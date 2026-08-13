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EVUS: iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF

37.18 USD 0.02 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EVUS汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点37.16和高点37.27进行交易。

关注iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

EVUS股票今天的价格是多少？

iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF股票今天的定价为37.18。它在37.16 - 37.27范围内交易，昨天的收盘价为37.16，交易量达到56。EVUS的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF股票是否支付股息？

iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF目前的价值为37.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.59%和USD。实时查看图表以跟踪EVUS走势。

如何购买EVUS股票？

您可以以37.18的当前价格购买iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF股票。订单通常设置在37.18或37.48附近，而56和-0.21%显示市场活动。立即关注EVUS的实时图表更新。

如何投资EVUS股票？

投资iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF需要考虑年度范围31.09 - 37.27和当前价格37.18。许多人在以37.18或37.48下订单之前，会比较2.17%和。实时查看EVUS价格图表，了解每日变化。

iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF的最高价格是37.27。在31.09 - 37.27内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF的绩效。

iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF股票的最低价格是多少？

iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF（EVUS）的最低价格为31.09。将其与当前的37.18和31.09 - 37.27进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EVUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EVUS股票是什么时候拆分的？

iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.16和10.59%中可见。

日范围
37.16 37.27
年范围
31.09 37.27
前一天收盘价
37.16
开盘价
37.26
卖价
37.18
买价
37.48
最低价
37.16
最高价
37.27
交易量
56
日变化
0.05%
月变化
2.17%
6个月变化
10.36%
年变化
10.59%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%