EVUS: iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
Il tasso di cambio EVUS ha avuto una variazione del 0.29% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.24 e ad un massimo di 31.47.
Segui le dinamiche di iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni EVUS oggi?
Oggi le azioni iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF sono prezzate a 31.47. Viene scambiato all'interno di 0.29%, la chiusura di ieri è stata 31.38 e il volume degli scambi ha raggiunto 26. Il grafico dei prezzi in tempo reale di EVUS mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF pagano dividendi?
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF è attualmente valutato a 31.47. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.53% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di EVUS.
Come acquistare azioni EVUS?
Puoi acquistare azioni iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF al prezzo attuale di 31.47. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 31.47 o 31.77, mentre 26 e 0.70% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di EVUS sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni EVUS?
Investire in iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 25.85 - 31.51 e il prezzo attuale 31.47. Molti confrontano 2.41% e 7.41% prima di effettuare ordini su 31.47 o 31.77. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di EVUS con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF?
Il prezzo massimo di iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF nell'ultimo anno è stato 31.51. All'interno di 25.85 - 31.51, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 31.38 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF?
Il prezzo più basso di iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) nel corso dell'anno è stato 25.85. Confrontandolo con gli attuali 31.47 e 25.85 - 31.51 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda EVUS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di EVUS?
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 31.38 e 5.53%.
- Chiusura Precedente
- 31.38
- Apertura
- 31.25
- Bid
- 31.47
- Ask
- 31.77
- Minimo
- 31.24
- Massimo
- 31.47
- Volume
- 26
- Variazione giornaliera
- 0.29%
- Variazione Mensile
- 2.41%
- Variazione Semestrale
- 7.41%
- Variazione Annuale
- 5.53%
- Agire
-
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Agire
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Agire
-
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M