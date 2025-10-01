- Aperçu
EVUS: iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
Le taux de change de EVUS a changé de 0.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.24 et à un maximum de 31.47.
Suivez la dynamique iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action EVUS aujourd'hui ?
L'action iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF est cotée à 31.47 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.29%, a clôturé hier à 31.38 et son volume d'échange a atteint 26. Le graphique en temps réel du cours de EVUS présente ces mises à jour.
L'action iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF est actuellement valorisé à 31.47. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.53% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de EVUS.
Comment acheter des actions EVUS ?
Vous pouvez acheter des actions iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF au cours actuel de 31.47. Les ordres sont généralement placés à proximité de 31.47 ou de 31.77, le 26 et le 0.70% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de EVUS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action EVUS ?
Investir dans iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.85 - 31.51 et le prix actuel 31.47. Beaucoup comparent 2.41% et 7.41% avant de passer des ordres à 31.47 ou 31.77. Consultez le graphique du cours de EVUS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF l'année dernière était 31.51. Au cours de 25.85 - 31.51, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 31.38 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF ?
Le cours le plus bas de iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) sur l'année a été 25.85. Sa comparaison avec 31.47 et 25.85 - 31.51 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de EVUS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action EVUS a-t-elle été divisée ?
iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 31.38 et 5.53% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 31.38
- Ouverture
- 31.25
- Bid
- 31.47
- Ask
- 31.77
- Plus Bas
- 31.24
- Plus Haut
- 31.47
- Volume
- 26
- Changement quotidien
- 0.29%
- Changement Mensuel
- 2.41%
- Changement à 6 Mois
- 7.41%
- Changement Annuel
- 5.53%
- Act
-
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Act
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Act
-
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M