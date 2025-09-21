FiyatlarBölümler
Dövizler / ETHV
ETHV

65.02 USD 2.20 (3.27%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ETHV fiyatı bugün -3.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 64.97 ve Yüksek fiyatı olarak 66.54 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
64.97 66.54
Yıllık aralık
21.32 71.17
Önceki kapanış
67.22
Açılış
66.33
Satış
65.02
Alış
65.32
Düşük
64.97
Yüksek
66.54
Hacim
881
Günlük değişim
-3.27%
Aylık değişim
3.40%
6 aylık değişim
136.95%
Yıllık değişim
70.08%
21 Eylül, Pazar