ETHV

65.79 USD 0.04 (0.06%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ETHV за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 64.77, а максимальная — 66.08.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
64.77 66.08
Годовой диапазон
21.32 71.17
Предыдущее закрытие
65.83
Open
66.04
Bid
65.79
Ask
66.09
Low
64.77
High
66.08
Объем
503
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
4.63%
6-месячное изменение
139.76%
Годовое изменение
72.09%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.