65.02 USD 2.20 (3.27%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ETHV a changé de -3.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 64.97 et à un maximum de 66.54.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
64.97 66.54
Range Annuel
21.32 71.17
Clôture Précédente
67.22
Ouverture
66.33
Bid
65.02
Ask
65.32
Plus Bas
64.97
Plus Haut
66.54
Volume
881
Changement quotidien
-3.27%
Changement Mensuel
3.40%
Changement à 6 Mois
136.95%
Changement Annuel
70.08%
20 septembre, samedi