Währungen / ETHV
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ETHV
66.50 USD 0.72 (1.07%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ETHV hat sich für heute um -1.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 66.08 bis zu einem Hoch von 66.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
66.08 66.50
Jahresspanne
21.32 71.17
- Vorheriger Schlusskurs
- 67.22
- Eröffnung
- 66.33
- Bid
- 66.50
- Ask
- 66.80
- Tief
- 66.08
- Hoch
- 66.50
- Volumen
- 102
- Tagesänderung
- -1.07%
- Monatsänderung
- 5.76%
- 6-Monatsänderung
- 142.35%
- Jahresänderung
- 73.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K