FiyatlarBölümler
Dövizler / ESNT
Geri dön - Hisse senetleri

ESNT: Essent Group Ltd

65.27 USD 0.23 (0.35%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ESNT fiyatı bugün -0.35% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 65.00 ve Yüksek fiyatı olarak 65.90 aralığında işlem gördü.

Essent Group Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ESNT haberleri

Günlük aralık
65.00 65.90
Yıllık aralık
51.61 65.90
Önceki kapanış
65.50
Açılış
65.44
Satış
65.27
Alış
65.57
Düşük
65.00
Yüksek
65.90
Hacim
827
Günlük değişim
-0.35%
Aylık değişim
4.94%
6 aylık değişim
13.34%
Yıllık değişim
1.54%
21 Eylül, Pazar