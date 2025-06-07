Валюты / ESNT
ESNT: Essent Group Ltd
62.46 USD 0.88 (1.39%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ESNT за сегодня изменился на -1.39%. При этом минимальная цена на торгах достигала 62.43, а максимальная — 63.22.
Следите за динамикой Essent Group Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ESNT
- ESNT or BRK.B: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Earnings call transcript: Essent Group Q2 2025 beats EPS forecasts, stock rises
- Essent group director Spiegel sells $404,735 in shares
- Essent group SVP Gibbons sells $233k in shares
- Essent Group Posts $195 Million Profit
- Essent Group Ltd. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ESNT)
- Essent Group (ESNT) Q2 EPS Beats by 12%
- Essent Group (ESNT) Q2 2025 Earnings Transcript
- Essent Group Ltd earnings beat by $0.21, revenue topped estimates
- Essent Group (ESNT) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Essent Group beats Q2 earnings expectations on strong credit performance
- Essent Group reports Q2 net income of $195.3 million
- Essent Group Likely To Report Lower Q2 Earnings; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call - Essent Group (NYSE:ESNT)
- Main Street Capital (MAIN) Q2 Earnings Meet Estimates
- Constellation Software, Under Armour, Muenchener Rueckver set to report Friday
- Klaus Göldenbot to join Essentra’s board as non-executive director
- Heritage Insurance (HRTG) Q2 Earnings Surpass Estimates
- CNA Financial (CNA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Earnings Preview: Essent Group (ESNT) Q2 Earnings Expected to Decline
- Essentra reports H1 results in line with expectations, maintains outlook
- BXSY: This Unique Fund Could Have A Lot To Offer (OTCMKTS:BXSY)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
Дневной диапазон
62.43 63.22
Годовой диапазон
51.61 65.09
- Предыдущее закрытие
- 63.34
- Open
- 63.17
- Bid
- 62.46
- Ask
- 62.76
- Low
- 62.43
- High
- 63.22
- Объем
- 804
- Дневное изменение
- -1.39%
- Месячное изменение
- 0.42%
- 6-месячное изменение
- 8.46%
- Годовое изменение
- -2.83%
