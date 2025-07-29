クォートセクション
通貨 / ESNT
ESNT: Essent Group Ltd

65.50 USD 1.94 (3.05%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ESNTの今日の為替レートは、3.05%変化しました。日中、通貨は1あたり63.55の安値と65.87の高値で取引されました。

Essent Group Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
63.55 65.87
1年のレンジ
51.61 65.87
以前の終値
63.56
始値
63.55
買値
65.50
買値
65.80
安値
63.55
高値
65.87
出来高
2.045 K
1日の変化
3.05%
1ヶ月の変化
5.31%
6ヶ月の変化
13.74%
1年の変化
1.90%
