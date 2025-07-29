通貨 / ESNT
ESNT: Essent Group Ltd
65.50 USD 1.94 (3.05%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ESNTの今日の為替レートは、3.05%変化しました。日中、通貨は1あたり63.55の安値と65.87の高値で取引されました。
Essent Group Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ESNT News
1日のレンジ
63.55 65.87
1年のレンジ
51.61 65.87
- 以前の終値
- 63.56
- 始値
- 63.55
- 買値
- 65.50
- 買値
- 65.80
- 安値
- 63.55
- 高値
- 65.87
- 出来高
- 2.045 K
- 1日の変化
- 3.05%
- 1ヶ月の変化
- 5.31%
- 6ヶ月の変化
- 13.74%
- 1年の変化
- 1.90%
