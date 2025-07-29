Währungen / ESNT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ESNT: Essent Group Ltd
65.50 USD 1.94 (3.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ESNT hat sich für heute um 3.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.55 bis zu einem Hoch von 65.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die Essent Group Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ESNT News
- Allzeithoch: Essent Group-Aktie klettert auf 65,39 USD
- Essent Group stock hits all-time high at 65.39 USD
- ESNT or BRK.B: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Earnings call transcript: Essent Group Q2 2025 beats EPS forecasts, stock rises
- Essent group director Spiegel sells $404,735 in shares
- Essent group SVP Gibbons sells $233k in shares
- Essent Group Posts $195 Million Profit
- Essent Group Ltd. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ESNT)
- Essent Group (ESNT) Q2 EPS Beats by 12%
- Essent Group (ESNT) Q2 2025 Earnings Transcript
- Essent Group Ltd earnings beat by $0.21, revenue topped estimates
- Essent Group (ESNT) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Essent Group beats Q2 earnings expectations on strong credit performance
- Essent Group reports Q2 net income of $195.3 million
- Essent Group Likely To Report Lower Q2 Earnings; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call - Essent Group (NYSE:ESNT)
- Main Street Capital (MAIN) Q2 Earnings Meet Estimates
- Constellation Software, Under Armour, Muenchener Rueckver set to report Friday
- Klaus Göldenbot to join Essentra’s board as non-executive director
- Heritage Insurance (HRTG) Q2 Earnings Surpass Estimates
- CNA Financial (CNA) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Earnings Preview: Essent Group (ESNT) Q2 Earnings Expected to Decline
- Essentra reports H1 results in line with expectations, maintains outlook
Tagesspanne
63.55 65.87
Jahresspanne
51.61 65.87
- Vorheriger Schlusskurs
- 63.56
- Eröffnung
- 63.55
- Bid
- 65.50
- Ask
- 65.80
- Tief
- 63.55
- Hoch
- 65.87
- Volumen
- 2.045 K
- Tagesänderung
- 3.05%
- Monatsänderung
- 5.31%
- 6-Monatsänderung
- 13.74%
- Jahresänderung
- 1.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K