FiyatlarBölümler
Dövizler / ELLO
Geri dön - Hisse senetleri

ELLO: Ellomay Capital Ltd (Israel)

17.75 USD 0.74 (4.00%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ELLO fiyatı bugün -4.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.75 ve Yüksek fiyatı olarak 17.76 aralığında işlem gördü.

Ellomay Capital Ltd (Israel) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
17.75 17.76
Yıllık aralık
11.30 20.81
Önceki kapanış
18.49
Açılış
17.76
Satış
17.75
Alış
18.05
Düşük
17.75
Yüksek
17.76
Hacim
2
Günlük değişim
-4.00%
Aylık değişim
1.54%
6 aylık değişim
16.09%
Yıllık değişim
57.08%
21 Eylül, Pazar