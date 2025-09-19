クォートセクション
通貨 / ELLO
株に戻る

ELLO: Ellomay Capital Ltd (Israel)

18.49 USD 0.31 (1.65%)
セクター: ユーティリティ ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ELLOの今日の為替レートは、-1.65%変化しました。日中、通貨は1あたり18.49の安値と18.49の高値で取引されました。

Ellomay Capital Ltd (Israel)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
18.49 18.49
1年のレンジ
11.30 20.81
以前の終値
18.80
始値
18.49
買値
18.49
買値
18.79
安値
18.49
高値
18.49
出来高
1
1日の変化
-1.65%
1ヶ月の変化
5.78%
6ヶ月の変化
20.93%
1年の変化
63.63%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K