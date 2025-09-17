КотировкиРазделы
ELLO: Ellomay Capital Ltd (Israel)

18.80 USD 0.80 (4.44%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ELLO за сегодня изменился на 4.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.80, а максимальная — 18.80.

Следите за динамикой Ellomay Capital Ltd (Israel). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
18.80 18.80
Годовой диапазон
11.30 20.81
Предыдущее закрытие
18.00
Open
18.80
Bid
18.80
Ask
19.10
Low
18.80
High
18.80
Объем
2
Дневное изменение
4.44%
Месячное изменение
7.55%
6-месячное изменение
22.96%
Годовое изменение
66.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.