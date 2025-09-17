Валюты / ELLO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ELLO: Ellomay Capital Ltd (Israel)
18.80 USD 0.80 (4.44%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ELLO за сегодня изменился на 4.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.80, а максимальная — 18.80.
Следите за динамикой Ellomay Capital Ltd (Israel). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
18.80 18.80
Годовой диапазон
11.30 20.81
- Предыдущее закрытие
- 18.00
- Open
- 18.80
- Bid
- 18.80
- Ask
- 19.10
- Low
- 18.80
- High
- 18.80
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 4.44%
- Месячное изменение
- 7.55%
- 6-месячное изменение
- 22.96%
- Годовое изменение
- 66.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.