QuotazioniSezioni
Valute / ELLO
Tornare a Azioni

ELLO: Ellomay Capital Ltd (Israel)

17.75 USD 0.74 (4.00%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ELLO ha avuto una variazione del -4.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.75 e ad un massimo di 17.76.

Segui le dinamiche di Ellomay Capital Ltd (Israel). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
17.75 17.76
Intervallo Annuale
11.30 20.81
Chiusura Precedente
18.49
Apertura
17.76
Bid
17.75
Ask
18.05
Minimo
17.75
Massimo
17.76
Volume
2
Variazione giornaliera
-4.00%
Variazione Mensile
1.54%
Variazione Semestrale
16.09%
Variazione Annuale
57.08%
21 settembre, domenica