Valute / ELLO
ELLO: Ellomay Capital Ltd (Israel)
17.75 USD 0.74 (4.00%)
Settore: Servizi Pubblici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ELLO ha avuto una variazione del -4.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.75 e ad un massimo di 17.76.
Segui le dinamiche di Ellomay Capital Ltd (Israel). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
17.75 17.76
Intervallo Annuale
11.30 20.81
- Chiusura Precedente
- 18.49
- Apertura
- 17.76
- Bid
- 17.75
- Ask
- 18.05
- Minimo
- 17.75
- Massimo
- 17.76
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -4.00%
- Variazione Mensile
- 1.54%
- Variazione Semestrale
- 16.09%
- Variazione Annuale
- 57.08%
21 settembre, domenica