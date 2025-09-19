KurseKategorien
ELLO: Ellomay Capital Ltd (Israel)

18.49 USD 0.31 (1.65%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ELLO hat sich für heute um -1.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.49 bis zu einem Hoch von 18.49 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ellomay Capital Ltd (Israel)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
18.49 18.49
Jahresspanne
11.30 20.81
Vorheriger Schlusskurs
18.80
Eröffnung
18.49
Bid
18.49
Ask
18.79
Tief
18.49
Hoch
18.49
Volumen
1
Tagesänderung
-1.65%
Monatsänderung
5.78%
6-Monatsänderung
20.93%
Jahresänderung
63.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K