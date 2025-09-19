Währungen / ELLO
ELLO: Ellomay Capital Ltd (Israel)
18.49 USD 0.31 (1.65%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ELLO hat sich für heute um -1.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.49 bis zu einem Hoch von 18.49 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ellomay Capital Ltd (Israel)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
18.49 18.49
Jahresspanne
11.30 20.81
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.80
- Eröffnung
- 18.49
- Bid
- 18.49
- Ask
- 18.79
- Tief
- 18.49
- Hoch
- 18.49
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -1.65%
- Monatsänderung
- 5.78%
- 6-Monatsänderung
- 20.93%
- Jahresänderung
- 63.63%
