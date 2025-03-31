FiyatlarBölümler
Dövizler / EDBLW
Geri dön - Hisse senetleri

EDBLW: Edible Garden AG Incorporated - Warrant

0.1124 USD 0.0011 (0.97%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EDBLW fiyatı bugün -0.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.0981 ve Yüksek fiyatı olarak 0.1125 aralığında işlem gördü.

Edible Garden AG Incorporated - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EDBLW haberleri

Günlük aralık
0.0981 0.1125
Yıllık aralık
0.0052 0.3550
Önceki kapanış
0.1135
Açılış
0.0981
Satış
0.1124
Alış
0.1154
Düşük
0.0981
Yüksek
0.1125
Hacim
16
Günlük değişim
-0.97%
Aylık değişim
-26.10%
6 aylık değişim
123.90%
Yıllık değişim
675.17%
21 Eylül, Pazar