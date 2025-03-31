CotationsSections
Devises / EDBLW
EDBLW: Edible Garden AG Incorporated - Warrant

0.1124 USD 0.0011 (0.97%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EDBLW a changé de -0.97% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0981 et à un maximum de 0.1125.

Suivez la dynamique Edible Garden AG Incorporated - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0981 0.1125
Range Annuel
0.0052 0.3550
Clôture Précédente
0.1135
Ouverture
0.0981
Bid
0.1124
Ask
0.1154
Plus Bas
0.0981
Plus Haut
0.1125
Volume
16
Changement quotidien
-0.97%
Changement Mensuel
-26.10%
Changement à 6 Mois
123.90%
Changement Annuel
675.17%
20 septembre, samedi