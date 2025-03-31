QuotazioniSezioni
Valute / EDBLW
EDBLW: Edible Garden AG Incorporated - Warrant

0.1124 USD 0.0011 (0.97%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EDBLW ha avuto una variazione del -0.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0981 e ad un massimo di 0.1125.

Segui le dinamiche di Edible Garden AG Incorporated - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0981 0.1125
Intervallo Annuale
0.0052 0.3550
Chiusura Precedente
0.1135
Apertura
0.0981
Bid
0.1124
Ask
0.1154
Minimo
0.0981
Massimo
0.1125
Volume
16
Variazione giornaliera
-0.97%
Variazione Mensile
-26.10%
Variazione Semestrale
123.90%
Variazione Annuale
675.17%
21 settembre, domenica