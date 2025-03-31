Valute / EDBLW
EDBLW: Edible Garden AG Incorporated - Warrant
0.1124 USD 0.0011 (0.97%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EDBLW ha avuto una variazione del -0.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0981 e ad un massimo di 0.1125.
Segui le dinamiche di Edible Garden AG Incorporated - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0981 0.1125
Intervallo Annuale
0.0052 0.3550
- Chiusura Precedente
- 0.1135
- Apertura
- 0.0981
- Bid
- 0.1124
- Ask
- 0.1154
- Minimo
- 0.0981
- Massimo
- 0.1125
- Volume
- 16
- Variazione giornaliera
- -0.97%
- Variazione Mensile
- -26.10%
- Variazione Semestrale
- 123.90%
- Variazione Annuale
- 675.17%
21 settembre, domenica