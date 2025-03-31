KurseKategorien
EDBLW: Edible Garden AG Incorporated - Warrant

0.1088 USD 0.0047 (4.14%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EDBLW hat sich für heute um -4.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0981 bis zu einem Hoch von 0.1125 gehandelt.

Verfolgen Sie die Edible Garden AG Incorporated - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.0981 0.1125
Jahresspanne
0.0052 0.3550
Vorheriger Schlusskurs
0.1135
Eröffnung
0.0981
Bid
0.1088
Ask
0.1118
Tief
0.0981
Hoch
0.1125
Volumen
12
Tagesänderung
-4.14%
Monatsänderung
-28.47%
6-Monatsänderung
116.73%
Jahresänderung
650.34%
