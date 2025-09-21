FiyatlarBölümler
Dövizler / ECG
ECG

82.23 USD 0.33 (0.40%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ECG fiyatı bugün 0.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 80.94 ve Yüksek fiyatı olarak 82.68 aralığında işlem gördü.

hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
80.94 82.68
Yıllık aralık
31.38 90.00
Önceki kapanış
81.90
Açılış
82.31
Satış
82.23
Alış
82.53
Düşük
80.94
Yüksek
82.68
Hacim
741
Günlük değişim
0.40%
Aylık değişim
8.91%
6 aylık değişim
122.06%
Yıllık değişim
41.63%
21 Eylül, Pazar