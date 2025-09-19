Währungen / ECG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ECG
81.90 USD 3.03 (3.84%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ECG hat sich für heute um 3.84% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 78.18 bis zu einem Hoch von 83.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
78.18 83.36
Jahresspanne
31.38 90.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 78.87
- Eröffnung
- 79.74
- Bid
- 81.90
- Ask
- 82.20
- Tief
- 78.18
- Hoch
- 83.36
- Volumen
- 976
- Tagesänderung
- 3.84%
- Monatsänderung
- 8.48%
- 6-Monatsänderung
- 121.17%
- Jahresänderung
- 41.06%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K